У мережі заявилося відео, як "кухар Путіна" Євген Пригожин, який вважається власником ПВК "Вагнер", особисто вербує ув'язнених у колонії для участі у війні проти України. Ролик опублікував канал прихильників російського опозиціонера Олексія Навального "Популярна політика".

Ось так Пригожин особисто вербує ув'язнених в одній із колоній республіки Марій Ел. Пропагандисти намагаються це заперечувати чи ігнорувати, але тепер у нас є відео.

РосЗМІ неодноразово повідомляли про те, що на війну проти України Пригожин вербує у колоніях в'язнів для ПВК "Вагнер". Обіцяють платити по 200 тис. рублів на місяць, а тим хто виживе - амністію.

"Подробиці" писали, що ЗСУ знищили лідера російської банди Івана Непаратова, засудженого на 25 років за вбивства, розбій, викрадення, вимагання та інші злочини. Він вступив до лав вагнерівців, а потім був посмертно нагороджений путіним.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, в Україну завели майже 5000 найманців ПВК "Вагнер".