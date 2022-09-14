Вербовка гарматного м'яса: Пригожин особисто агітує зеків вступати до ПВК "Вагнер" (відео) [ Редагувати ]
У мережі заявилося відео, як "кухар Путіна" Євген Пригожин, який вважається власником ПВК "Вагнер", особисто вербує ув'язнених у колонії для участі у війні проти України. Ролик опублікував канал прихильників російського опозиціонера Олексія Навального "Популярна політика".
Ось так Пригожин особисто вербує ув'язнених в одній із колоній республіки Марій Ел. Пропагандисти намагаються це заперечувати чи ігнорувати, але тепер у нас є відео.
РосЗМІ неодноразово повідомляли про те, що на війну проти України Пригожин вербує у колоніях в'язнів для ПВК "Вагнер". Обіцяють платити по 200 тис. рублів на місяць, а тим хто виживе - амністію.
"Подробиці" писали, що ЗСУ знищили лідера російської банди Івана Непаратова, засудженого на 25 років за вбивства, розбій, викрадення, вимагання та інші злочини. Він вступив до лав вагнерівців, а потім був посмертно нагороджений путіним.
Нагадаємо, що за даними української розвідки, в Україну завели майже 5000 найманців ПВК "Вагнер".
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