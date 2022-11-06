Американська влада просить офіційний Київ публічно продемонструвати готовність до переговорів з росією. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

США також просять Україну відмовитися від публічної позиції, що говорити з рф можна буде лише після уходу від влади володимира путіна.

Мета такого прохання не в тому, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів з москвою, а в тому, щоб забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу підтримувати продовження війни впродовж багатьох років.

Хоча американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що Путін не всерйоз говорить про переговори, вони визнають, що заборона Володимира Зеленського на переговори з ним створила занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівний вплив війни на доступність та вартість їжі та палива відчувається найгостріше.

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів з президентом росії володимиром путіним. Це сталося невдовзі після того, як росія формально анексувала окуповані українські території. Зеленський раніше попереджав, що такий крок рф призведе до виходу Києва з переговорів.

Російська влада, зокрема путін, регулярно заявляє про готовність до переговорів, однак відмовляється обговорювати долю анексованих земель.

За даними джерел "Медузи", кремль хоче домогтися режиму припинення вогню та використати затишок для підготовки до нового наступу у лютому-березні 2023 року.