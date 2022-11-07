Боротьба з "Шахедами": в Миколаєві знайшли ефективний спосіб [ Редагувати ]
Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук заявив про те, що у Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Окупанти вже зрозуміли, що їм не вдається успішно атакувати "Шахедами" Миколаїв, через що дрони почали "облітати" місто, якщо ціль знаходить далі.
Результат протидії дронам зараз сягає майже 100%. Так, іноді ще долітають. Але, для того, щоб ударити одним або двома дронами, вони випускають 15-20.
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