Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук заявив про те, що у Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Окупанти вже зрозуміли, що їм не вдається успішно атакувати "Шахедами" Миколаїв, через що дрони почали "облітати" місто, якщо ціль знаходить далі.