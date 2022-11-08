Netflix опублікував офіційний трейлер фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля" з Деніелом Крейґом [ Редагувати ]
Стрімінгова платформа Netflix опублікувала офіційний трейлер детективу "Ножі наголо: Скляна цибуля" (Glass Onion: A Knives Out Mystery) з Деніелом Крейґом у головній ролі.
Деніел Крейґ повернувся до ролі приватного детектива Бенуа Бланка. Технологічний магнат запрошує друзів у відпустку на острів у Греції. Але відпочинок не задався - один із його приятелів помирає. І Бланку треба з'ясувати, хто винен у його смерті.
У фільмі також знімалися Джессіка Хенвік, Ітан Хоук, Едвард Нортон, Кетрін Хан, Дейв Батіста, Кейт Хадсон, Жанель Моне, Леслі Одом та інші.
Перший фільм про приватного детектива Бенуа Бланка вийшов у 2019 році, його тепло зустріли критики та глядачі. Він був номінований на "Оскар" за сценарій.
"Дістати ножі: Скляна цибуля" з'явиться на Netflix 23 грудня.
Нагадаємо, Денієла Крейга визнали найбільш високооплачуваним актором Голлівуду.
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