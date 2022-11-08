Швейцарський уряд додатково виділить Україні 100 мільйонів франків на відновлення енергетичної інфраструктури. В гривневому еквіваленті - це понад 3,5 мільярди. І це попри те, що Швейцарія дотримується нейтралітету щодо розв'язаної росією війною в Україні. Тобто, країна не постачає зброї, а допомагає виключно гуманітарними вантажами.

Про перспективи співпраці Берну та Києва розкаже більше Ольга Жидецька.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Швейцарія не стояла осторонь. Акції на підтримку нашої держави збирали тисячі людей.

Алексіс Мішу, житель Берну:

Ми тут, щоби продемонструвати - ми не забуваємо, що навіть тут, далеко від конфлікту, ми маємо показати своє ставлення, це важливо!

Бенуа Гайяр, координатор акції:

Гадаю, 10 000 людей, які не побоялися холоду цієї суботи, змогли показати, що ця війна нікого не залишає байдужим.

Перша гуманітарна допомога від швейцарського уряду надійшла до Києва вже у березні. Вантаж містив зимозахисне спорядження та харчі для постраждалих від війни регіонів. Відтоді Україна отримала понад 3,5 тисячі тонн допомоги на 100 мільйонів швейцарських франків. Зокрема медичне та ремонтне обладнання. Зброї та військових товарів Берн не постачає через дотримання нейтрального статусу.

Ігнаціо Кассіс, президент Швейцарії:

Швейцарія є нейтральною країною. Та нейтралітет не означає байдужість. Швейцарія засуджує порушення міжнародного права. Вбивства та винищення людей - тут не може бути мови про нейтралітет, тут йдеться про цінності, які має Швейцарія та які маєте ви.

Під час візиту до України у жовтні президент Швейцарії зізнався, був вражений побаченим на деокупованих територіях. Тоді повідомив, його уряд міркує над новим пакетом допомоги. На сьогодні Берн уже заявив про виділення ще 100 мільйонів франків для підтримки української енергетики. А також шукає можливість залучити ще 76 мільйонів.

Те, що я бачив на власні очі - за межами розуміння. Лише особисте відвідування дає розуміння про звірства та страждання населення. Ще раз можу висловити своє захоплення українцями та українками за їхню мужність, за вашу мужність, за стійкість. Ми негайно розробили кроки для підтримки України.

Під час візиту президенти обговорили напрямки майбутньої співпраці. Та підписали домовленості про взаємодію у сфері диджиталізації держуправління, а також розслідування воєнних злочинів та пошуку зниклих безвісти. Для цього Берн передасть спецобладнання для експертно-криміналістичного центру.

Володимир Зеленський, президент України:

Обговорили також можливості Швейцарії взяти участь у модернізації нашої транспортної інфраструктури та зокрема залізниці. Обговорили також можливості наших швейцарських друзів долучитися до розвитку окремих галузей нашої економіки. Зокрема переробної промисловості України. Інвестиційний потенціал Швейцарії дуже вагомий і співпраця може дати реальну користь нашим народам.

Про інвестиції щодо відбудови України у Швейцарії говорять не вперше. На початку липня в Лугано відбулася масштабна донорська конференція, на якій представили план відновлення країни.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Хто має заплатити за план відновлення, який вже зараз оцінюється в 750 мільярдів доларів? Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів.

Швейцарія вже заморозила активи російських олігархів і компаній на майже 6,5 мільярдів доларів. А також відступила від традиційного нейтралітету та долучилася до європейських антиросійських санкцій. Саме тому у кремлі відкинули пропозицію Берну щодо посередництва у мирних перемовах. Окрім того, Швейцарія закрила небо для російських літаків та призупинила дію спрощеного візового режиму з рф.

Від початку великої війни 9-мільйонна Швейцарія прийняла понад 50 тисяч українських біженців. Багатьох прихистили тамтешні родини, для українців масово споруджують тимчасові гуртожитки. Маленькі переселенці мають змогу вчитися у швейцарських школах та садочках. Також у країні функціонує кілька українських освітніх хабів. А наші митці та активісти не дають європейцям забути, що загарбницька війна росіян проти нашої країни досі триває.