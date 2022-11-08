У Севастополі окупанти заявили про "роботу ППО": деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 8 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".
Загарбники повідомляють про нібито "роботу протиповітряної оборони".
У Севастополі неспокійно - ранок почався не з кави, а з роботи ППО.
Тим часом окупаційна влада повідомляє про нібито збиття безпілотника. Про це написав так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.
У Севастополі зранку відпрацювала система ППО. За попередніми даними, збили БПЛА над акваторією.
Зазначимо, що інформація потребує уточнення. Офіційних коментарів української влади щодо обставин у Севастополі наразі немає.
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