Вареники для ЗСУ! У Кропивницькому за одну годину виліпили майже півтори тисячі вареників з картоплею та капустою. Їх відправлять нашим захисникам на передову. Таку акцію ініціювали волонтери і пройшла вона одночасно в п'яти містах України та сімнадцяти країнах Світу. У Кропивницькому до масового ліплення вареників долучились студенти та викладачі коледжу харчування. Як це було - у нашому сюжеті.

Так ліплять вареники з картоплею та капустою два десятки кропивничан - це студенти та викладачі коледжу харчування. Аби пришвидшити справу розділилися на команди: одні розкатують тісто, інші додають начинку та ліплять.

Людмила Бурякова, завідувачка навчально-виробничої практики Кропивницького коледжу харчування та торгівлі:

Саме головне в приготуванні вареників - це приготування тіста, тому що воно має бути м'яким і розтяжним, щоб в подальшому після теплової обробки, щоб вони не розлізлися і мали форму. І щоб доїхали все-таки на передову ціленькими, смачненькими і гарненькими.

Дар'я Яцишина, студентка Кропивницького коледжу харчування та торгівлі:

З почуттями дуже позитивними, тому що, по-перше, дуже любим українську кухню, дуже любим готувати її, вареники, як такові, дуже близькі нам до серця.

Прийшли ліпити вареники і діти. Кажуть, хоч роблять це вперше, та навчились швидко.

Ангеліна Хижевська, жителька Кропивницького:

Наліпила я десь штук 60, враження мені дуже подобається, дуже захопливо і цікаво. Побажання, щоб ми перемогли найскоріше.

Марія Ліснічук, жителька Кропивницького:

Я дуже люблю вареники й вирішила чому б ні. Тільки декілька було якихось важких, а далі все легко і нескладно.

Масове ліплення вареників ініціювала волонтерка, яка нині живе у Португалії. У Кропивницькому ідею підтримали учні та викладачі коледжу. А місцеві аграрії дали продукти.

Тетяна Барна, директорка Кропивницького коледжу харчування та торгівлі:

Спеціально ми не готувались, але коли ми почули цю ініціативу, нам було цікаво на скільки ми можемо проявити себе як професіонали.

Одночасно ліпили вареники у п'яти містах України та сімнадцяти країнах світу. Для цього впродовж години тримали онлайн зв'язок. Усі разом зробили сім тисяч вареників, і майже півтори тисячі з них - у Кропивницькому.

Марія Чорна, волонтерка:

Українці розкидані по всьому світі, враховуючи те що мали покидати свої домівки й бути десь в чужій державі, але ми об'єднуємось. Ми розвозимо ці продуктові набори або ж на схід, або на південь, до тих людей, які цього потребують найбільше, особливо наші хлопці на фронті.

Українські вареники відварять та у спеціальних контейнерах відвезуть нашим захисникам. А от вареники, що зліпили за кордоном - розпродадуть, а кошти направлять на підтримку ЗСУ.