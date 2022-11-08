Очі для військових. У Харкові волонтери навчилися виготовляти перископи для фронту зі звичайних водопровідних труб. Колишні будівельники та меблярі тепер працюють на фронт. І за 2,5 місяці вже зробили більше тисячі таких потрібних для військових приладів. У майстерні побували наші кореспонденти.

Перші перископи брати Павло та Євген побачили у своїх знайомих-волонтерів. Вирішили, що такі прилади для українських військових можуть майструвати й самі. Тож швидко опанували технологію. За основу взяли звичайні водопровідні труби.

Закупаются трубы. закупаются уголки. Вот, допустим уголок. Из него, с него срезается угол под 45, после этого на него на скотч клеится специально вырезанное зеркало. После этого наносится для ударопрочности пена на это зеркало, после этого делаем гидроизоляцию, так чтобы пена не намокала.

Перископ допомагає військовим безпечно оглядати місцевість з окопу або з-за рогу будинку. Для цього майстри-волонтери навчилися вставляти всередину монокль, він збільшує зображення в 5-7 разів.

Павло Брегель, волонтер:

Для того, чтобы он точно показывал, мы тестируем каждый перископ для монокля с помощью лазерной указки. Вставляем сюда лазерную указку, сюда вставляется вместо сетки другое приспособление, где будет это отражаться. И включаем лазерную указку. Теперь мы видим точку, которая показывает, что этот перископ годится для монокля.

Сіру пластикову трубу монокля зашкурюють і фарбують. І ось вона вже закамуфльована.

И вешаем сушить.

Конструкція зроблена так, що витримує удари й падіння.

Зеркало, как обратите внимание, сейчас я открою, оно там целехонькое.

У волонтерів повністю безвідходне виробництво. Навіть обрізки з труб пускають у діло. В них вставляють акумулятори з використаних електронних цигарок, виходять польові павербанки для військових. За два з половиною місяці вже зробили більше тисячі перископів. Першим капіталом для закупки сировини були власні накопичення Павла. Він збирав на подорож з дружиною. Та з початком війни плани змінилися. Власні кошти вже давно скінчилися. Тепер волонтерам допомагають небайдужі. Партії перископів одразу ж відправляють на фронт, де вони конче потрібні.