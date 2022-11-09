На Херсонщині підірвали Дар'ївський міст через Інгулець [ Редагувати ]
На Херсонщині Дар'ївський міст через Інгулець зранку 9 листопада підірвали окупанти. Про це повідомляють місцеві мешканці та виклали фото знищеної переправи.
Судячи за картами, підірваний Дар'ївський міст знаходиться в тилу росіян. Також повідомляється про знищення шляхом підриву Тягинський пішохідний міст на Херсонщині.
Нагадаємо, що російське окупаційне угруповання використовує чотири ключові мости для перекидання техніки та людей на правий берег Дніпра:
- Антонівський залізничний та автомобільний у Херсоні,
- міст біля Каховської ГЕС у Новій Каховці,
- Дар'ївський міст через Інгулець.
Нагадаємо, напередодні у Снігурівці на Миколаївщині ЗСУ розбили колону росіян.
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