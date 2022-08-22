ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (фото) [ Редагувати ]
Збройні сили України завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро, який зʼєднує Херсон з лівобережжям. Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
Антонівський міст - один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але розуміють, що таку конструкцію не можна залатати відерцем бетону, а це потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність.
За даними окупаційної влади Херсонщини, ЗСУ обстріляли міст, коли на ньому тривав ремонт. Обстріл вівся з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Колаборанти стверджують, що загинуло двоє людей, які ремонтували транспортну артерію, 15 людей постраждали.
Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости: Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Дар'ївський міст через Інгулець.
Нагадаємо, що зранку ЗСУ завдали удару по Каховському мосту.
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