З'явилися супутникові фото знищеного Дар'ївського мосту та понтону росіян через Інгулець [ Редагувати ]
Супутник дистанційного зондування поверхні Землі американської компанії Planet Labs зафіксував руйнування на мосту через річку Інгулець та знищену понтонну переправу російських окупантів у районі села Дар'ївка Херсонської області. Їх опублікувало "Радіо Свобода".
Знімки були зроблені 5 вересня, а 6 вересня Оперативне командування "Південь" повідомило про знищення понтонів біля Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.
На фото помилково вказано, що це село Антонівка, яке прилягає до Херсона. На назвою села названо й Антонівський міст через Дніпро. На світлинах - закрут Інгульця біля села Дар'ївка.
Окрім зруйнованого понтона та пошкодженого мосту, на знімках видно пошкодження будівлі біля річкового причалу.
За 250 метрів від переправи поблизу автодороги E58 зафіксовано скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.
Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости: Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Дар'ївський міст через Інгулець.
Нагадаємо, після ударів ЗСУ по Антонівському мосту та греблі в Новій Каховці серед російських військових почалася паніка, вони масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини.
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