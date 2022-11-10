США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Як зазначається на сайті Міністерства оборони США, зброя виділяється, щоб "задовольнити критично важливі потреби України у сфері безпеки та оборони".

Пентагон опублікував повний список озброєння, який передається:

ракети для ЗРК HAWK;

чотири системи ППО Avenger та ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

21 000 155 мм артилерійських снарядів;

500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

10 000 120-мм мінометних снарядів;

100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV;

400 гранатометів;

стрілецька зброя й оптика;

понад 20 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

підривне обладнання для розчищення перешкод;

захисне спорядження для холодної погоди.

Самохідний зенітно-ракетний комплекс Avenger розроблений Boeing Aerospace Company спільно з General Electric для ураження повітряних цілей на висоті до 3800 метрів і дальності до 5500 метрів.

Складається з двох контейнерів по чотири інфрачервоних/ультрафіолетових керованих ракет Stinger у кожному. Маса ракети - 10,1 кг, її бойової частини - 3 кг, довжина - 1,52 м, калібр - 70 мм.

ЗРК Avenger

Нагадаємо, 4 жовтня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $625 млн.

До нього увійшли чотири високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS, гаубиці калібру 155 і 105 мм, бронетранспортери, гаубичні протитанкові міни, артилерійські снаряди та інше.