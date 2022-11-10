США передають Україні чотири ЗРК Avenger, ракети Stinger та 100 броньовиків HMMWV [ Редагувати ]
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Як зазначається на сайті Міністерства оборони США, зброя виділяється, щоб "задовольнити критично важливі потреби України у сфері безпеки та оборони".
Пентагон опублікував повний список озброєння, який передається:
- ракети для ЗРК HAWK;
- чотири системи ППО Avenger та ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 21 000 155 мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 10 000 120-мм мінометних снарядів;
- 100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV;
- 400 гранатометів;
- стрілецька зброя й оптика;
- понад 20 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- підривне обладнання для розчищення перешкод;
- захисне спорядження для холодної погоди.
Самохідний зенітно-ракетний комплекс Avenger розроблений Boeing Aerospace Company спільно з General Electric для ураження повітряних цілей на висоті до 3800 метрів і дальності до 5500 метрів.
Складається з двох контейнерів по чотири інфрачервоних/ультрафіолетових керованих ракет Stinger у кожному. Маса ракети - 10,1 кг, її бойової частини - 3 кг, довжина - 1,52 м, калібр - 70 мм.
ЗРК Avenger
Нагадаємо, 4 жовтня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $625 млн.
До нього увійшли чотири високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS, гаубиці калібру 155 і 105 мм, бронетранспортери, гаубичні протитанкові міни, артилерійські снаряди та інше.
по темі
Американська адміністрація відправила до України вісім зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, які можуть бути доставлені вже найближчим часом. Про це повідомив 4 листопада помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Плам
Сполучені Штати Америки вирішили зняти з експлуатації термоядерну гравітаційну бомбу
Франція найближчим часом поставить Україні шість 155-міліметрових самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. До цього Франція поставила Україні 18 таких самохідних гаубиць
Російська армія втратила під час вторгнення в Україну половину основних бойових танків і використала більшу частину високоточних ракет. Про це заявив заступник глави Пентагону Колін Каль. Війна проти України стала "великим стратегічним провалом" для кремля, а володимир путін зазнав невдачі
У рамках військової допомоги Італія передала Україні від 20 до 30 самохідних артилерійських установок M109L, шість важких німецьких гаубиць PzH 2000 (з 68-ми, які були у неї), дві гусеничні системи залпового вогню MLRS (з 18-ти) і десятки БМП М113
США планують на початку листопада передати Україні американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS і почати навчати українських військовослужбовців їхньому застосуванню. Про це у четвер, 27 жовтня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін