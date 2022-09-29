Сенат США схвалив допомогу Україні у розмірі $12,4 млрд [ Редагувати ]
Сенат США схвалив законопроект, який передбачає додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі $12,4 млрд. Документ підтримали 72 сенатори, 25 проголосували проти. Трансляцію засідання передає C-SPAN.
Виділена на допомогу Україні сума буде спрямована на забезпечення підготовки, надання військової техніки, озброєнь, логістичної та фінансової підтримки.
- $3 млрд виділять на боєприпаси, технічне обслуговування, зарплати, забезпечення тилу.
- $4,5 млрд спрямують на економічну підтримку Києва, забезпечення роботи урядових органів України. Кошти підуть на допомогу українському уряду в наданні базових послуг для громадян, а також забезпечення макроекономічної стабільності.
- $2,04 млрд спрямують направлять на поповнення арсеналів американського озброєння та виробництво нових боєприпасів.
- $2,8 млрд виділили на забезпечення військ США у Європі.
- $2 млн закладено на облік та контроль за витрачанням коштів у рамках фінансової допомоги.
- $35 млн виділено на підготовку до "потенційних ядерних та радіаційних інцидентів в Україні".
Новий законопроект дозволяє президенту США Джо Байдену передати Україні озброєння на суму $3,7 млрд у рамках додаткової фінансової допомоги.
Документ, який містить тимчасове фінансування урядових програм, мають схвалити обидві палати Конгресу до 30 вересня.
Нагадаємо, що Україна отримає від МВФ додаткові $1,4 млрд у рамках програми екстреного фінансування. 13 вересня Європарламент схвалив прискорене надання Україні траншу на 5 млрд євро.
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