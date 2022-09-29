"Ми хочемо отримати HIMARS вже зараз": Арахамія розповів про переговори з США

Україна наполягає на передачі високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS та іншого озброєння для відбиття російської агресії "вже зараз", а не впродовж кількох років. Про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія