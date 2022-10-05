Сьогодні, 4 жовтня, Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $625 млн для відбиття російської агресії.

ЗСУ отримають чотири високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS, гаубиці калібру 155 і 105 мм, бронетранспортери, гаубичні протитанкові міни, артилерійські снаряди та інше.

Повний список озброєння опубліковано на сайті Пентагону:

чотири високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS та боєприпаси до них;

16 155-мм гаубиць;

75 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

1000 155-мм снарядів для створення протитанкових мінних полів (RAAM);

16 105-мм гаубиць;

30 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;

200 бронетранспортерів MaxxPro;

200 000 набоїв до стрілецької зброї;

обладнання для встановлення перешкод;

протипіхотні міни Claymore.

Новий пакет військової допомоги затверджено розпорядженням президента США Джо Байдена (Presidential Drawdown Authority - PDA), яке дозволить передати зброю Україні швидко. Пентагон уточнює, що зброю поставлять з запасів Міноборони США.

28 вересня Пентагон оголосив про виділення України додаткового пакету військової допомоги на суму $1,1 млрд. Він включає 18 установок HIMARS.

У Міноборони США роз'яснили, що озброєння передаватимуть у рамках програми довгострокової підтримки України. Вона передбачає, що Пентагон лише замовив цю зброю у виробників, тож її поставки до України займуть кілька років.