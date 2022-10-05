HIMARS, гаубиці, бронетранспортери, снаряди: Пентагон опублікував список зброї для України [ Редагувати ]
Сьогодні, 4 жовтня, Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $625 млн для відбиття російської агресії.
ЗСУ отримають чотири високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS, гаубиці калібру 155 і 105 мм, бронетранспортери, гаубичні протитанкові міни, артилерійські снаряди та інше.
Повний список озброєння опубліковано на сайті Пентагону:
- чотири високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS та боєприпаси до них;
- 16 155-мм гаубиць;
- 75 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 1000 155-мм снарядів для створення протитанкових мінних полів (RAAM);
- 16 105-мм гаубиць;
- 30 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;
- 200 бронетранспортерів MaxxPro;
- 200 000 набоїв до стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод;
- протипіхотні міни Claymore.
Новий пакет військової допомоги затверджено розпорядженням президента США Джо Байдена (Presidential Drawdown Authority - PDA), яке дозволить передати зброю Україні швидко. Пентагон уточнює, що зброю поставлять з запасів Міноборони США.
28 вересня Пентагон оголосив про виділення України додаткового пакету військової допомоги на суму $1,1 млрд. Він включає 18 установок HIMARS.
У Міноборони США роз'яснили, що озброєння передаватимуть у рамках програми довгострокової підтримки України. Вона передбачає, що Пентагон лише замовив цю зброю у виробників, тож її поставки до України займуть кілька років.
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