Україна, як і раніше, готова до переговорів з росією, однак це має бути "інша росія", яка зможе визнати неправомірність чинної політики щодо України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Глава держави наголосив, що "не зачинив двері" для переговорів з росією, однак від володимира путіна "не чув нічого, крім ультиматумів".

Крім ультиматумів, я нічого не чув від чинного президента Російської Федерації. Але я не зачинив двері (для переговорів - ред.). Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, яка справді готова до миру. Тією, яка готова визнати, що вони окупанти... Їм потрібно все повернути. Землю, права, свободу, гроші. І найголовніше - справедливість. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації - ані від Путіна, ані від когось іншого.

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Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів з президентом росії володимиром путіним. Це сталося невдовзі після того, як росія формально анексувала окуповані українські території. Зеленський раніше попереджав, що такий крок рф призведе до виходу Києва з переговорів.

Російська влада, зокрема путін, регулярно заявляє про готовність до переговорів, однак відмовляється обговорювати долю анексованих земель.

За даними джерел "Медузи", кремль хоче домогтися режиму припинення вогню та використати затишок для підготовки до нового наступу у лютому-березні 2023 року.