ЄС і Британія бойкотуватимуть виступи росіян на саміті G20 [ Редагувати ]
Євросоюз і Велика Британія зі зневагою поставляться до виступу глави МЗС рф сергія лаврова на саміті "Великої двадцятки" (G20). Брюссель і Лондон закликають союзників бойкотувати виступи росіян, повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.
Представник зовнішньополітичної служби ЄС заявив, що блок зробить усе можливе, щоб ізолювати росію на саміті.
Це означає також перешкоджати їх зустрічам з Лавровим або будь-ким, хто очолює російську делегацію, або зробити так, щоб люди виходили, коли Росія виступає.
Європейці на G20 також наполягатимуть, що мир між росією та Україною можливий лише на прийнятних для Києва умовах.
Очікується, що спільну жорстку позицію ЄС підтримають Італія, Німеччина, Іспанія та Франція. Пом'якшити бойкот росії може лише Китай.
Саміт G20 відбудеться на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада. росію на ньому представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.
Президент рф володимир путін не виступатиме на саміті навіть в онлайн-форматі. Президент України Володимир Зеленський також не поїде на Балі, однак може виступити по відеозв'язку.
по темі
Міністр-координатор з морських справ та інвестицій заявив про те, що президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт G20 до Індонезії
У суботу, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що зупиненням роботи "зернової угоди" російська федерація намагається спровокувати глобальний голод
Низка країн НАТО, зокрема Польща та Греція, підтримали намір України вступити до Північноатлантичного альянсу. Глава Пентагону наголосив на бажанні України вступити до НАТО. При цьому, на його думку, найближчим часом з цього питання не буде ухвалено жодних рішень
росія відкрита до переговорів щодо "врегулювання конфлікту" в Україні "без попередніх умов", але решта залежить не від Москви. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков
Україна, як і раніше, готова до переговорів з росією, однак це має бути "інша росія", представники якої зможуть визнати неправомірність чинної політики. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN
Останнім часом ЗМІ транслюють риторику, де проводяться некоректні паралелі, щодо військових конфліктів. Азербайджан порівнюють з агресуючою Росією, а Вірменія, натомість претендує на підтримку Заходу виступаючи у ролі ерзац-України. Чому ці аналогії не мають нічого спільного з реальністю