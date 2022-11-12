Євросоюз і Велика Британія зі зневагою поставляться до виступу глави МЗС рф сергія лаврова на саміті "Великої двадцятки" (G20). Брюссель і Лондон закликають союзників бойкотувати виступи росіян, повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС заявив, що блок зробить усе можливе, щоб ізолювати росію на саміті.

Це означає також перешкоджати їх зустрічам з Лавровим або будь-ким, хто очолює російську делегацію, або зробити так, щоб люди виходили, коли Росія виступає.

Європейці на G20 також наполягатимуть, що мир між росією та Україною можливий лише на прийнятних для Києва умовах.

Очікується, що спільну жорстку позицію ЄС підтримають Італія, Німеччина, Іспанія та Франція. Пом'якшити бойкот росії може лише Китай.

Саміт G20 відбудеться на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада. росію на ньому представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.

Президент рф володимир путін не виступатиме на саміті навіть в онлайн-форматі. Президент України Володимир Зеленський також не поїде на Балі, однак може виступити по відеозв'язку.