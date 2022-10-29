Зеленський закликав виключити росію з G20 [ Редагувати ]
У суботу, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що зупиненням роботи "зернової угоди" російська федерація намагається спровокувати глобальний голод.
Про це він сказав під час відеозвернення.
Як росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. росії не місце у "двадцятці.
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