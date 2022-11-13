Стало відомо, скільки кораблів тримає рф у Чорному морі [ Редагувати ]
Росія вивела у Чорне море 14 кораблів, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", його загальний залп складає 8 ракет.
Про це повідомляють Військово-морські сили.
Росіяни також продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи в Азовському морі на бойовому чергуванні один корабель.
У Середземному морі чергують 10 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет.
Окрім того, зазначається, що за добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря - 30 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря - 32 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Також повідомляється, що країна-агресор продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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