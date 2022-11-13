У центрі Стамбула стався вибух, багато постраждалих (відео) [ Редагувати ]
У Стамбулі на популярній туристичній вулиці Істікляль стався вибух. На одному з опублікованих відео, на яке потрапив момент вибуху, видно, то на вулиці було багато людей.
CNN Turk повідомляє із посиланням на свого кореспондента про 11 постраждалих.
Губернатор Стамбула Алі Єрлікая підтвердив, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені, однак деталей поки що не навів.
До місця пригоди прибувають машини швидкої допомоги, пожежні машини та поліція.
На відеозаписах з місця події, які публікують турецькі ЗМІ, видно, як на бруківці лежать люди, яким надають допомогу співробітники екстрених служб.
За непідтвердженою інформацією, вибух скоїв терорист-камікадзе.
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