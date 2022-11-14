у кремлі відкидають умову про виведення військ з України для початку переговорів [ Редагувати ]
Попередні умови для початку мирних переговорів з Україною неприйнятні, оскільки в переговорному процесі має враховуватися ситуація "на землі". Про це заявив заступник глави МЗС рф Олександр Грушко.
Раніше сьогодні, 14 листопада, глава МЗС Фінляндії заявив, що мирні переговори в щодо України можуть відбутися, тільки якщо росія виведе всі війська з її території. Грушко на запитання журналіста з цього приводу відповів, що такі умови є неприйнятними.
Наш президент (путін - ред.) неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле.
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