Попередні умови для початку мирних переговорів з Україною неприйнятні, оскільки в переговорному процесі має враховуватися ситуація "на землі". Про це заявив заступник глави МЗС рф Олександр Грушко.

Раніше сьогодні, 14 листопада, глава МЗС Фінляндії заявив, що мирні переговори в щодо України можуть відбутися, тільки якщо росія виведе всі війська з її території. Грушко на запитання журналіста з цього приводу відповів, що такі умови є неприйнятними.

Наш президент (путін - ред.) неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле.

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13 листопада The Wall Street Journal повідомило, що США порекомендували Україні сформулювати "реалістичні" переговорні вимоги, зокрема, відмовитися від мети повернути окупований Крим військовим шляхом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розгляне можливість зустрічі з російським колегою сергієм лавровим, якщо від того надійде пропозиція.

На тлі стратегічних успіхів ЗСУ, зокрема, втечі російської армії з Херсона, офіційна Москва все частіше закликає Київ сісти за стіл переговорів "без попередніх умов".