Під час зустрічі між радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у Києві 4 листопада, американський політик закликав українську сторону замислитись про перспективу припинення війни через переговорний процес.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Салліван також порекомендував команді президента України розробити конструктивні вимоги до переговорів, зокрема переглянути мету про повернення окупованого Криму до складу України.

Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ як мінімум має бути відкритим для переговорного процесу.

У матеріалі WSJ також цитується заява Саллівана про те, що завданням США у рамках російсько-українського конфлікту є якісне військове забезпечення ЗСУ:

Щоб коли і якщо з'явиться можливість для дипломатії, вони були в кращому становищі за столом переговорів.

При цьому представник Білого дому наголосив, що США не чинять тиску на Україну в питанні переговорів, а заклики до перегляду певних політичних позицій Києва мають суто рекомендаційний характер.

Раніше WSJ повідомляв, що Салліван провів непублічні переговори з радником президента росії із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим.

На тлі стратегічних успіхів ЗСУ, зокрема, втечі російської армії з Херсона, офіційна Москва все частіше закликає Київ сісти за стіл переговорів "без попередніх умов".