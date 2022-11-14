Найбільша партія Європарламенту підтримає оголошення росії державою-терористом [ Редагувати ]
Європейська народна партія (ЄНП - фракція Європарламенту) заявила про намір проголосувати за резолюцію про оголошення росії "терористичною державою". Про це заявила віцеголова групи ЄНП з закордонних справ литовський політик Раса Юкнявічене. Її слова наводить заява партії.
Європейський парламент відкрито заявляє про це, і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоб класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу.
Голосування планується на пленарній сесії, яка стартує у Страсбурзі 21 листопада. У партії також назвали неприйнятною присутність глави МЗС рф Сергія Лаврова на саміті G20.
У ЄНП вважають, що дозволити сергію лаврову сісти за один стіл переговорів з рештою лідерів G20 - це означає дозволити "одному з керівників терористичної держави брати участь на рівних у дискусії про майбутнє світу".
Це неприйнятно.
Нагадаємо, 26 жовтня Польща ухвалила резолюцію, яка визнає рф "терористичним режимом". 18 жовтня Естонія оголосила росію країною-спонсором тероризму. 11 серпня таке ж рішення ухвалила Латвія.
10 травня "терористичною державою" росію назвала Литва. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в росії "терористичним".
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