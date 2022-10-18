Парламент Естонії визнав росію державою-спонсором тероризму [ Редагувати ]
Парламент Естонії підтримав резолюцію, яка засуджує спробу рф анексувати окуповані українські території та оголошує росію державою-спонсором тероризму. За документ проголосували 88 членів Рійгікогу (парламенту) з 91 присутніх у залі, повідомляє ERR.
Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію - державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації.
У резолюції парламент повторює осуд російської агресії та спроб анексії української території на підставі псевдореферендумів, наголошуючи, що Естонія ніколи не визнає цього.
14 квітня Верховна Рада України визнала росію державою-терористом, а її політичний режим - неонацистським. У травні Литва, а в серпні Латвія визнали рф державою-спонсором тероризму. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала росію державою-спонсором тероризму.
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