Парламент Естонії підтримав резолюцію, яка засуджує спробу рф анексувати окуповані українські території та оголошує росію державою-спонсором тероризму. За документ проголосували 88 членів Рійгікогу (парламенту) з 91 присутніх у залі, повідомляє ERR.

Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію - державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації.

​У резолюції парламент повторює осуд російської агресії та спроб анексії української території на підставі псевдореферендумів, наголошуючи, що Естонія ніколи не визнає цього.

14 квітня Верховна Рада України визнала росію державою-терористом, а її політичний режим - неонацистським. У травні Литва, а в серпні Латвія визнали рф державою-спонсором тероризму. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала росію державою-спонсором тероризму.