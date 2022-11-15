На Балі проходить саміт G20, під час якого виступав український лідер Володимир Зеленський. Виступ відбувся онлайн, адже до цього Зеленський відмовився від поїздки, пояснивши це тим, що він потрібен у своїй країні та не може дозволити собі поїхати на Балі, у час, коли в країні війна.

Основні заяви президента України на саміті:

Формула миру Зеленського: