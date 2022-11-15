G20: основні заяви Зеленського на саміті [ Редагувати ]
На Балі проходить саміт G20, під час якого виступав український лідер Володимир Зеленський. Виступ відбувся онлайн, адже до цього Зеленський відмовився від поїздки, пояснивши це тим, що він потрібен у своїй країні та не може дозволити собі поїхати на Балі, у час, коли в країні війна.
Основні заяви президента України на саміті:
Формула миру Зеленського:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених та депортованих.
- Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
- Виведення російських військ та припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
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