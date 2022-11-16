Бахмут - найпекельніша ділянка фронту на сході: як тримається незламне місто [ Редагувати ]
Бахмут - найпекельніша ділянка фронту на сході. Окупанти штурмують місто піхотою, а їхня артилерія не змовкає ні на хвилину. Запеклі бої вже точаться на околицях, але пробити нашу оборону росіянам не вдається. Як тримається незламне місто і його оборонці - дивіться в матеріалі Станіслава Кухарчука.
Те, що не бачить око, видно безпілотнику. Над лінією фронту поблизу Бахмута їх безліч - і наших, і ворожих. Аби не "пташки", каже Антон, росіянам уже давно б вдалося прорвати нашу лінію оборони. Будь-який рух ворога хлопці бачать і знищують його ще на підходах. Через це московити стали значно обережнішими.
Антон - військовослужбовець Збройних сил України:
Вчера ночью пытались штурмовать позиции - не получилось у них немного, отошли. Примерно где-то неделю назад, когда пошел наплыв мобилизованых - их отправляли по 10-15 человек и после того, как трупы лежат на полях и вспухают - они поняли, что не вариант и уже отправляют группы по 5-6 человек.
Оператор "Стугни" Вадим уважно стежить за горизонтом. Танки, машини забезпечення та ворожі гвинтокрили - це головні цілі протитанкістів. Але після місяців безуспішних і самовбивчих лобових штурмів - техніку ворог уже перестав кидати. Її у полях під Бахмутом хлопці знищили чимало…
Вадим - військовослужбовець Збройних сил України:
Это танк, но такой …уже разваляный, они знают, что мы есть и поэтому они не рискуют выезжать.
Утім і російська артилерія у Бахмуті наробила біди. Вона працює не так точно, як наша, але її кількісна перевага відчувається. На один український снаряд, московити випускають десять! Через це - руйнування у місті катастрофічні! Його східна частина повністю прострілюється.
Ворогу вдалося зайняти панівні висоти перед містом, тому стримувати навалу нашим хлопцям у рази важче. На позиціях - справжнє пекло! Ворожа артилерія та авіація б'ють по них без упину. Аби встигнути вчасно сховатися, в окопах слухають повітря. Від цього залежить життя…
Для 26-річного Микити це битва не тільки за свою країну, а й за свій рідний дім. Він родом із Бахмута. До вторгнення - тут жив, працював, виховував дитину, а тепер зупиняє ворога. Через його двір зараз по суті проходить лінія оборони…
Микита - військовослужбовець Збройних сил України:
Полетели дальше, где вот это Опытное стоит, а я получается за ставок, ближе к Забахмутке, от там я живу, от там мой дом.
Мотивації у захисників Бахмута вистачає і пускати русню у місто хлопці не збираються. Хоча ситуація тут і до тепер залишається вкрай складною.
по темі
Кореспонденти Військового телебачення побували на одній із позицій та побачили як там попрацювали бійці інженерних підрозділів.
Бойові позиції українських бійців, каже Ніна Коломієць, кардинально відрізняються від того, що називають позиціями російські солдати. В наших бліндажах панують комфорт і домашній затишок. А в противника - бруд і сморід.
Ймовірна активізація боїв за Бахмут. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Українські військові готові до усіх можливих сценаріїв. Як тримають оборону - дивіться далі в сюжеті.
На околицях точаться важкі бої, каже воєнкор Станіслав Кухарчук. Його ексклюзивний репортаж з пекельного Бахмута – далі.
Стас Кухарчук побував у Первомайському. Його матеріал про село-примару та про ситуацію на фронті - далі.