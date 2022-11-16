Бахмут - найпекельніша ділянка фронту на сході. Окупанти штурмують місто піхотою, а їхня артилерія не змовкає ні на хвилину. Запеклі бої вже точаться на околицях, але пробити нашу оборону росіянам не вдається. Як тримається незламне місто і його оборонці - дивіться в матеріалі Станіслава Кухарчука.

Те, що не бачить око, видно безпілотнику. Над лінією фронту поблизу Бахмута їх безліч - і наших, і ворожих. Аби не "пташки", каже Антон, росіянам уже давно б вдалося прорвати нашу лінію оборони. Будь-який рух ворога хлопці бачать і знищують його ще на підходах. Через це московити стали значно обережнішими.

Антон - військовослужбовець Збройних сил України:

Вчера ночью пытались штурмовать позиции - не получилось у них немного, отошли. Примерно где-то неделю назад, когда пошел наплыв мобилизованых - их отправляли по 10-15 человек и после того, как трупы лежат на полях и вспухают - они поняли, что не вариант и уже отправляют группы по 5-6 человек.

Оператор "Стугни" Вадим уважно стежить за горизонтом. Танки, машини забезпечення та ворожі гвинтокрили - це головні цілі протитанкістів. Але після місяців безуспішних і самовбивчих лобових штурмів - техніку ворог уже перестав кидати. Її у полях під Бахмутом хлопці знищили чимало…

Вадим - військовослужбовець Збройних сил України:

Это танк, но такой …уже разваляный, они знают, что мы есть и поэтому они не рискуют выезжать.

Утім і російська артилерія у Бахмуті наробила біди. Вона працює не так точно, як наша, але її кількісна перевага відчувається. На один український снаряд, московити випускають десять! Через це - руйнування у місті катастрофічні! Його східна частина повністю прострілюється.

Ворогу вдалося зайняти панівні висоти перед містом, тому стримувати навалу нашим хлопцям у рази важче. На позиціях - справжнє пекло! Ворожа артилерія та авіація б'ють по них без упину. Аби встигнути вчасно сховатися, в окопах слухають повітря. Від цього залежить життя…

Для 26-річного Микити це битва не тільки за свою країну, а й за свій рідний дім. Він родом із Бахмута. До вторгнення - тут жив, працював, виховував дитину, а тепер зупиняє ворога. Через його двір зараз по суті проходить лінія оборони…

Микита - військовослужбовець Збройних сил України:

Полетели дальше, где вот это Опытное стоит, а я получается за ставок, ближе к Забахмутке, от там я живу, от там мой дом.

Мотивації у захисників Бахмута вистачає і пускати русню у місто хлопці не збираються. Хоча ситуація тут і до тепер залишається вкрай складною.