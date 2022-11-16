Верховна Рада України закликала держави "Великої Двадцятки" (G20) виключити росію зі свого складу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Верховна Рада закликає виключити росію з G20. Сьогодні була прийнята відповідна постанова. За - 310. Після анексії Криму і початку війни на Донбасі росію виключили з G8, вже давно пора виганяти її і з G20.

У Раді аргументували своє рішення так:

Цілеспрямоване знищення рф населення України, що має всі ознаки геноциду, а також невибірковість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних воєнних цілей і мають виключно терористичну мету.

15 листопада президент України Володимир Зеленський у своїй промові на саміті "Великої Двадцятки" кілька разів назвав її G19, натякаючи, що росію треба виключити з Групи Двадцяти.

Нагадаємо, лідери G20 у підсумковій декларації засудили агресію росії проти України.