Пожежа у Дніпрі: кількість жертв стрімко зростає [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі. Внаслідок чого там спалахнула сильна пожежа.
Як повідомляє видання "Суспільне Дніпро", кількість травмованих через ракетний удар по Дніпру зросла до восьми.
Зазначимо, в Україні з ранку 17 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдають масованих ударів по українським містам.
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