Спецоперація для Чилі: як евакуювали бельгійську вівчарку з Бахмута? [ Редагувати ]
Українці своїх не кидають. Навіть, якщо свої - не люди. Бельгійську вівчарку на прізвисько Чилі евакуювали з Бахмута. Собака охороняла місцеве СІЗО, і єдина зі службових псів вижила після ворожого влучання в установу, опинившись на вулиці, під ворожими кулями. Для порятунку Чилі організували спеціальну операцію.
Історія спасіння вівчарки-охоронниці - далі у сюжеті.
Чілі вперед, акуратно так, чтоб я тебя встретила. Молодець, погладь. Молодец.
Чилі слухняно виконує команди своєї нової власниці Вікторії. Жінка-кінологиня. Вона обережно тренує бельгійську вівчарку. Це службова собака, яка до війни охороняла СІЗО у Бахмуті.
Вікторія Пирогова, кінологиня:
Чилі, вона в принципі має охоронні якості, тому це напевне найскладніше було. Але ми досить швидко знайшли спільну мову, тому що ми з чоловіком є заводчики даної породи та в нас зараз три малінуа дома, тому нам не складно.
Опікуватися Чилі взялося подружжя кінологів із Рівненщини: Сергій та Вікторія. Нині службова вівчарка проживає у них вдома.
Сергій Пирогов, кінолог:
Собаці сім років. Це вже майже пенсіонер. У вісім років їх вже списують зі служби. Тобто даже, якщо вона залишиться на кінологічному центрі, вона пів року ще буде приходити в норму. Ну тобто це такий процес, що (крутить головою). Ми колегіально вирішили, що їй краще жити в родині.
Це зараз собака в безпеці. А щоб доправити її сюди волонтери організували цілу спецоперацію. Про Чилі дізналися від колег із Бахмута і зрозуміли, що її треба рятувати...
Алла Лосік, зоозахисниця:
Коли вже дуже були потужні бойові дії, її передали людям, щоб врятувати. Бо вже з СІЗО нікого не можна було ні вивезти нікого. І він просто зміг передати. Людина, яка нею опікувалась в СІЗО, передав своїм друзям, які в Бахмуті самі.
Евакуйовували Чилі вінницькі волонтерки. Ось їх перша зустріч з собакою у Бахмуті. Вівчарку привело подружжя пенсіонерів, до яких вона прибилася налякана і хвора. Виходити самостійно не могли, тому просили зоозахисників забрати...
Здраствуйте, Боже, какие славные люди. Привет, славная кукла…
А далі почалася евакуація. Дві доби волонтери вивозили тварину з-під ворожих обстріляв.
Тебе стыдно, расскажи тебе стыдно? Ей должно быть стыдно. Она сьела всю курицу. Ану посмотри, сделай виноватое лицо.
Чилі спершу привезли у Вінницю, звідти зоозахисники забрали її у Рівне.
Алла Лосік, зоозахисниця:
Зараз вона проходить процес соціалізації, скоріш так реабілітації, тому що є виснаження, є втрата ваги, багато складних етапів у зв'язку з тим, що вона пережила досить потужні стреси там. Вікторії собака лежить на руках: Зараз навіть по очах в неї видно, що вона дуже втомлена, виснажена і сумна. Я думаю, що їй багато довелось чого пережити, на жаль.
Уже тут у Рівному розшукали її попереднього власника. Він змушений був тікати, але тварину забрати не зміг. Чоловік розповів волонтерам, що Чилі - єдина зі службових собак Бахмутського СІЗО, яка вижила після прямого влучання в ізолятор. Від такої історії своєї нової підопічної Сергій не стримує сліз.
Сергій Пирогов, кінолог:
Завжди приносить радість, коли доля така закінчується хеппі-ендом, скажем. Собака, яка несла службу чесно, блін, я не можу.
На Донеччині Чилі залучали до пошуку людей, вона брала участь у різних змаганнях. А зараз уже потроху оговталася, має гарний апетит. Пройшла усі необхідні огляди у ветеринара. Тож поволі звикає до нового місця і до нових господарів. Їм гордо демонструє свої вміння на кінологічному майданчику.
Давай. Вперед. Давай давай вперед. Ай умница.
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