США обіцяють більше допомоги Україні [ Редагувати ]
Джерело: Радіо Свобода
Адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.
Про це повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Допомоги буде більше", - заявив на брифінгу Кірбі.
Він додав, що ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.
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