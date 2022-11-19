На Черкащині почали будувати соціальне житло: проєкт реалізують лише із залученням коштів місцевого бізнесу [ Редагувати ]
Соціальне житло вже почали будувати на Черкащині. Там підприємці об'єдналися, щоб реалізувати перший проєкт без участі іноземної підтримки, а лише із залученням коштів місцевого бізнесу. У місті Золотоноша взялися перебудовувати приміщення старого дитсадка. Як реалізується проєкт, та хто отримає житло - розкажемо у сюжеті.
Такої активності на території цього дитсадка не було давно. А нині тут днями працюють будівельники. Садок звели у 1985 році, та останні років 20 приміщення не експлуатували. Тепер підготували проектну документацію на будівництво житла, зміцнили фундамент - тут будуть квартири.
Будівельники працюють майже без вихідних, бо розуміють, що майбутніх мешканців підганяє час.
Олександр Рудковський, керівник будівельного майданчика:
Всередині зараз працюють електрики, після них заходять штукатури, оздоблювальні роботи всередині плюс заливаємо підлоги, комунакації всі - отоплення, водопровід, каналізація і можна сказати, це вже буде 90% успіху нашого.
Загалом тут буде 20 квартир, а ще укриття на півсотні осіб. Здати житло планують навіть мебльованим.
Підбирали якісний профіль, якісний склопакет, двухкамерний, 40 мм товщина з енергозбереженням.
Це ініціатива групи підприємців Черкащини. Вони створили благодійний фонд задля реалізації цього проекту.
Іван Рудик - керівник відділу капітального будівництва компанії-забудовника:
Забудовник вигоди не отримує, але отримає вигоду і країна, і люди, бо ми платимо зарплату людям, які працюють на підприємстві, податки ідуть в державу на підтримку тяжкої фінансової скрути і робочі місця.
Це перший реалізований проєкт соціального житла за участі місцевого бізнесу, кажуть у обласній військовій адміністрації. Шкода лише, що тих, хто потребує житла значно більше, ніж можливостей його побудувати. Хто отримає квартири, вирішуватимуть згодом.
Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:
Це категорія людей, сімей, які втратили сина, чоловіка, мають тяжко поранених уже в сімʼї, які малоподвижні внаслідок поранення або внутрішньо переселені особи, члени сімей, яких сьогодні перебувають безпосередньо на війні.
Завершити основні роботи з будівництва соціального житла планують уже до кінця року. Загалом в області визначено 90 локацій, де можна зводити помешкання. Тож після першого проекту влада шукатиме гроші на наступний.
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