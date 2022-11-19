Діти війни змінили розваги на допомогу нашим воїнам у тилу. 15-річна школярка з Харкова через війну переїхала до Чернівців.. Вікторія Мандрикіна власноруч створює патріотичні глиняні значки та продає їх через соцмережі. Українці вже надонатили їй більше 7 тисяч гривень. За ці кошти дівчина планує закупити рації для одного з харківських батальйонів. Познайомилася з юною волонтеркою і Ольга Лучек.

Знайомтеся - це Вікторія з Харкова. Через війну дівчині довелося тікати у зовсім чуже для неї місто Чернівці і тут з чистого аркуша починати життя. Дівчина любить творити, каже, мистецтво її лікує і відволікає від реальності. А ще вона із захопленням читає, у свої 15 років Вікторія вже перечитала більше трьох сотень книг, навіть тікаючи з-під обстрілів, прихопила декілька улюблених. Зараз між навчанням дівчина виготовляє з глини патріотичні значки. Прибуток відправляє українському війську, вимушеним переселенцям і у фонди для безпритульних тварин.

Навіть під час інтерв'ю Вікторія не втрачає ні хвилини. Бере пензлі, глину... і до роботи.

Мені дуже подобається цей процес, такий атмосферний, ці руки вони (показує білі) дуже магічно виходить, ніби я скульптор, і тепер ця сторона підсохла, ліпка мій улюблений процес, і фарбування, тай покривання лаком, все люблю.

Малювати патріотичні ескізи дівчина надихнулася під час прогулянки Чернівцями. Каже, мрію про таку довгоочікувану перемогу перенесла на папір. Буває, що ці значки їй даються важко і коли сил вже зовсім немає,згадує про наших хлопців на передовій. І втома минає....

Вікторія Мандрикіна, переселенка з Харкова:

Цей значок - з китом, який ніби літає завжди зі мною поруч, коли я творю. Це - моя муза. Саме завдяки цим значкам я маю можливість донатити гроші, я заробляю на створенні різноманітних колекцій та значків по фото. Ядуже люблю свою Батьківщину, і таку жагу до перемоги я перенесла у свої вироби.

Дівчина розповідає, чимало українців купили її роботи, коли виїжджали за кордон, так ніби часточку України взяли з собою. Серед значків: червона калина, синьо-жовтий стяг, літак "Мрія". Продає їх дівчина через соцмережі. І заохочує донатити на українську армію. Їй вже вдалося зібрати більше семи тисяч гривень. За ці кошти волонтерка планує закупити рації для одного з харківських батальйонів.

Вікторія Мандрикіна, переселенка з Харкова:

Я за цей час навчилася не жити майбутніми мріями, бо потрібно цінити те, що зараз є, я дуже радію, що всі мої рідні живі, що я ось в такому місті, де більш-менш спокійно, де люди підтримують. Ми всі боремося, не тільки наші супергерої, які захищають, але й ми, бо захищаємо нашу культуру, нашу мову, наше мистецтво, наше мистецтво найкраще.

Поки ми спілкувалися, на столі з'явився новий патріотичний значок, а разом з ним і ще один донат на потреби наших захисників.