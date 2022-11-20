Спроби західних країн переконати Київ вести переговори з москвою після серії великих військових перемог українців є безглуздими. Це рівнозначно просити капітуляції України.

Про це повідомляє радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю.

"Коли ти маєш ініціативу на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: "військовим шляхом усе одно не зробиш, треба домовлятися". Це означало б, що країна, яка повертає свої території, повинна капітулювати перед країною, яка програє", - заявив Подоляк.

Він також розповів, що москва не робила "жодних прямих пропозицій" Києву щодо мирних переговорів, вважаючи за краще передавати їх через посередників і навіть висуваючи можливість припинення вогню.

За його словами, на Банковій сприймають такі розмови як простий маневр Кремля, щоб "перепочити" та підготувати новий наступ.

"Росія не хоче переговорів. Росія веде комунікаційну кампанію під назвою "переговори". Вона просто зупиниться на деякий час і буде тренувати мобілізовані сили, знаходити додаткове озброєння та зміцнювати свої позиції", - застерігає Подоляк.

Він підкреслює, попри військові поразки росії за останні тижні, включно з тим, що Україна повернула під свій контроль Херсон, глава кремля володимир путін все ще вважає, що "він може знищити Україну і це його одержимість", тож переговори з ним не мають сенсу.

"Захід не може підштовхнути Україну до переговорів. Але наші партнери все ще вважають, що можна повернутися до довоєнної епохи, коли Росія є надійним партнером", - підкреслив Подоляк.

Радник голови ОП акцентував, відступ росіян із Київської області в березні, а потім із Харківської області у вересні, звільнення Херсона - все це стало "фундаментальним переломом у конфлікті".

"Після низки військових перемог Україна не може дозволити собі жодної паузи у своєму контрнаступі, попри прихід зимових холодів і снігу, які ускладнюють ситуацію на місці. Сьогодні навіть невелика пауза лише додає втрат, яких зазнала Україна", - підсумував він.