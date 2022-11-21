У Вінниці 93-річна жінка разом зі своєю донькою виготовляють окопні свічки для наших військових. Робота триває безперервно. Матеріали жінкам надають небайдужі та знайомі. І вже за цей час на фронт вінничанки передали тисячі свічок. А отже, зігріли тисячі наших бійців.

Ці літні руки пам'ятають, як працювали у Другу Світову, скільки довелося трудитися у колгоспах. А нині дбайливо, ніби рідним онукам, виготовляють окопні свічки.

Оце ми трохи зробимо. Щоб вони нагрілися у тих своїх траншеях…

Бабці Олені - 93. Жінка й досі пам'ятає найважчі роки зі свого минулого.

Олена Владимирець, жителька Вінниці:

… І колєктівізація на мені, і голод 32 й-33 й рік і война була в Фінляндії. То я вже жила тоді на світі. Тато вернувся з Фінляндії. А на цю пішов, і вже не вернувся. А це вже третя йде…

Тож нині жінка мріє про одне - щоб наші люди були вільними.

Аби войни не було! … Я щоб могла - я б і душу віддала, аби вона помогла тим солдатам нашим…

А поки власну душу старенька вкладає у корисну й потрібну справу. Все робить разом із донькою - пані Ніною.

Їхня квартира заповнена бляшанками з-під консерв. Тут їх сотні.

Ніна Владимирець, жителька Вінниці:

Баночку потрібно підготовити не більшу 6,5 см. Тому що - ось таку маю собі картоночку, записала шість і п'ять. І дивіться як я то всьо роблю: швидесенько роблю. Тако (відмічає маркером на баночці висоту.) вщух, вщух…чух. ось, бачите? І тоді її обрізають хлопці. Швидесенько її обрізають.

Далі до справи беруться подружки та сусідки.

Людмила Черната, жителька Вінниці:

Смужок 150, до двухсот за день Прибігаю додому, починаю різати полоски і віддаю їй… Ми знаємося далеко, ще з дев'яносто шостих років. Так що ми подружкі.

Майбутню свічку треба наповнити картоном. І це вже - відповідальність бабусі Олени.

Тим часом готується спеціальна суміш.

Біленький - це парафін, а оце - віск. Зараз ми накидаєм, включимо, і хай топиться.

Шість хвилин - і готово.

Тільки довожу до кипіння і все. Так, оцей ми можем брати…

Тепер парафін з воском потрібно розлити.

Ось це стільки воно вбирає багато воску.

Коли суміш застигає - свічку можна використовувати. Горітиме вона від 3 і до 12 годин - залежить від розмірів. Сотнями жінки передають окопні свічки на фронт.

Так, всі просять. Передають мами одяг дітям теплий і взуття, десь знаходять у мережі мій телефон і звонять, просять - дайте пару свічок. Я зразу запитую, скільки вас чоловік. І даю вже всім, ось так. Інакше, нащо я їх роблю?

Складові жінкам приносять небайдужі та знайомі… Усе - безкоштовно. Майстрині кажуть - надсилають трохи тепла нашим бійцям. І вдячність військових гріє їм душу.