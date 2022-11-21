Ювілей у Білому домі. Президенту Байдену виповнилося 80. Як і де він вирішив відсвяткувати, і як це коментує американська преса - розповість Дмитро Анопченко.

80 - це насправді багато навіть для американських політиків, серед яких багато літніх людей. Один лише приклад - Байден став першим в історії президентом країни, який відзначив таку дату на посаді глави держави.

Ювілей він святкує без особливих урочистостей, у Білому дому, в родинному колі. У Байденів зазвичай була традиція - попри те, що день народження двадцятого, святкувати 23-го. Оскільки 24-го День подяки, коли традиційно збирається разом родина. Так робили багато років, але не зараз. Річ у тому, що президент у Білому домі видав заміж онучку, Наомі. Тож рідні й друзі все одно перебували у столиці, тому уперше вирішили святкувати день в день. Причому - максимально скромно. Не влаштовувати жодної офіційної вечері, а просто посидіти разом за сніданком. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила - перша леді особисто приготувала пізній сніданок, і - без особливих формальностей чи якихось різносолів - родина і відзначила ювілей.

Але американська преса пише, що для такої стриманості насправді є ще й інший привід. CNN, наприклад, з'ясувала, що американський лідер не хоче зайвий раз привертати увагу до свого віку. Два тижні тому найстарший президент в історії США заявив про свої плани боротися за переобрання у 2024 році - коли йому буде фактично 82. І багатьох в Америці це засмучує - навіть серед демократів.

Останнім часом президент часто помиляється, у його виступах багато обмовок. І це навіть у ЗМІ, які відверто симпатизують чинній адміністрації, викликає запитання - а наскільки стан здоров'я і вік дозволяють керувати країною, якщо президент таки балотуватиметься вдруге. Наприклад, свіжий номер журналу Washington Examiner має на обкладинці карикатуру на Трампа та заголовок - "Трамп має нарешті піти". Але у редакційній статті щодо ювілею Байдена вони все одно написали - "З 80-річчям, пане президенте. А тепер, будь ласка, не балотуйтесь більше". Я тут процитую: "у владі він уже 50 років і багато з них успішно. Але його вік дається взнаки, його ляпи перетворилися з чарівних на небезпечні, і Демократична партія може добитися більшого без нього". Те, що при владі старе покоління - взагалі проблема для Америки.

Байдену 80; Ненсі Пелосі (а вона донедавна була третьою особою в країні) - 82; тут, в конгресі, середній вік законодавців - 56 років, найстаршій сенаторці, Дайенн Файнстайн 89 і вона під час зустрічей часто забуває, із ким говорить. Водночас соцопитування показують, що виборців куди більше хвилює не вік президента, а дії адміністрації Байдена щодо економіки. Тим більше що і Трамп, який вже вирішив балотуватися вдруге - теж не хлопчик, йому на момент виборів буде 78.

І якщо за наступні два роки Байден і його адміністрація зможуть впоратися з економічними викликами, президент цілком вірогідно таки може піти на другий термін. Сам він запевняє, що "у чудовій фізичній формі", а остаточне рішення, зізнався, ухвалить наступного року, ще раз обговоривши з усією родиною. Зібравши їх за великим столом - так само як і зараз, на день народження.