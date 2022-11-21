Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV (фото) [ Редагувати ]
Люксембург відправляє Україні в якості військової допомоги для відбиття російської агресії високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV. Про це повідомив міністр оборони країни Франсуа Бауш.
Армія Люксембургу та Міністерство оборони підтримують Збройні Сили України, спрямовуючи додаткові багатоцільові колісні машини високої мобільності (HMMWV). Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Про кількість "Хамві", які Люксембург передає ЗСУ, не повідомляється.
Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що США передають Україні 100 броньовиків HMMWV (High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle), відомі також як Humvee. Вони перебувають на озброєнні американської армії з 1985 року.
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