Печі-буржуйки, теплі спальники та свічки власного виробництва. У Запоріжжі волонтери взялися утеплювати наших захисників та захисниць. Не забули й про жителів громад, які щодня під обстрілами. Інна Гогой продовжить тему.

У зварювальному цеху - довкола розлітаються іскри. Тут волонтери власноруч виготовляють буржуйки.

Ще рік тому Євген був підприємцем, а тепер - допомагає українській армії. Разом із командою однодумців. Одну таку пічку може зібрати приблизно за півтори години. Каже - весь секрет у конструкції обігрівача.

Євген, волонтер:

Якщо зробиш правильно, буде небагато і тепла багато, дров небагато, а тепла багато.

Буржуйки волонтери виготовляють різних розмірів. Пічки варять зі сталі, що купують за донати. Готові обігрівачі передають і військовим, і цивільним.

Олександр Бережний, волонтер:

Якщо ми кажемо про цивільних, це насамперед ті цивільні громади, які, ну те, що кажуть у "сірій зоні", там де йдуть постійні прильоти, де йдуть бойові дії і там, де ми розуміємо, що знищена інфраструктура і тепла немає.

Поки одні волонтери виготовляють пічки, інші шиють теплі спальники. Довжина такого мішка у розгорнутому вигляді - близько двох метрів. Складається кожен у капюшон-наволочку. А якщо розстебнути мішок повністю, спальник перетвориться на ковдру.

Олена Грєкова, волонтерка:

Спальник, который раскладывается в одеяло состоит из трех частей: подкладка плащевка, верх плащевка с мембраной, которая держит тепло и в середине вложен утеплитель, который заявлен на минус 35 градусов.

Ірина, волонтерка:

Ми коли шиємо, ми думаємо тільки гарні речі о наших хлопцях, щоб їм було тепло, коли ми плащі шили, щоб вони не були мокрі, зараз, щоб було тепло.

Виготовляють волонтери й окопні свічки. Розповідають - процес виробництва не складний: смужки згорнутого картону скласти у жерстяну банку та залити воском.

Андрій, волонтер:

Окопні свічки це такі свічки, які горять там майже 3-4 години вони дуже корисні для наших бійців можуть зігріти руки, підігріти якусь їжу, там розігріти водички якоїсь тепленької, бо зараз холодно.

Спільна робота об'єднує людей і крок за кроком наближає нашу перемогу, переконані волонтери. Розуміють - зима буде складною, але разом українці здатні і ворога здолати, і пережити холоди!