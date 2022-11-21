У Криму чоловікам масово роздають повістки під підпис - Генштаб [ Редагувати ]
В окупованому Криму місцевим мешканцям почали масово роздавати повістки під підпис до російської армії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
На тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.
У Сімферополі 19 листопада відбулася нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.
З 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис.
Нагадаємо, 17 листопада володимир путін заявив, що майже 80 тисяч мобілізованих росіян перебувають у зоні проведення "спеціальної операції". З них 50 тисяч беруть участь у бойових діях проти України.
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