Окупанти випустили близько 60 снарядів по Дніпропетровщині [ Редагувати ]
В ніч проти вівторка, 22 листопада, окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з Градів та важкої артилерії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що під вогнем було кілька сіл Марганецької громади. Окупанти спрямували майже 60 снарядів.
Обійшлося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з'ясовуються.
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