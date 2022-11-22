В ніч проти вівторка, 22 листопада, окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з Градів та важкої артилерії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він уточнив, що під вогнем було кілька сіл Марганецької громади. Окупанти спрямували майже 60 снарядів.