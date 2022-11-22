Поліцейські нового формату. Колишніх дільничних в МВС вирішили замінити на поліцейських офіцерів громади. Шерифів наділять універсальними функціями: вони вирішуватимуть земельні питання, знатимуться на ювенальній превенції та володітимуть навичкати тактичної медицини. І Вінниччина стала першим регіоном, в якому кожна територіальна громада вже отримала свого шерифа. Більше розкажуть мої колеги.

Робочий день "шерифа" Дмитра Безносюка починається о восьмій ранку. Поліцейська станція цієї громади укомплектована всім необхідним. На вході - графік прийому та особистий телефон офіцера.

Коло питань, із якими звертаються до поліцейського громади - доволі широке.

Дмитро Безносюк, поліцейський офіцер громади:

Дуже багато проблем виникають в людей саме щодо розподілу межі між їхніми домоволодіннями. Питання з приводу звернення до відповідних державних органів, до суду, багато навіть побутово- соціальних питань, ми так само надаємо їм кваліфіковану допомогу в розʼясненні куди людина має звернутися. І які їхні мають бути дії.

Першим шериф реагує і на кримінальні злочини.

Дмитро Безносюк, поліцейський офіцер громади:

Ми організовуємо всі заходи для документування цього злочину. Розкриття його по гарячим слідам є також і правопорушення в сфері адміністративного законодавства. Так само по ним проводяться заходи.

Кожного мешканця офіцер громади знає особисто. Порядак пильнує - і віртуально, і реально: стежить за життям - і в соцмережах, і на вулицях.

Особлива увага - увечері. Бо поряд із ОТГ - міжнародна траса. Поліцейський має право виписувати протоколи про порушення правил дорожнього руху та оформлювати ДТП. Доволі часто допомоги потребують і люди, що їдуть із гарячих регіонів.

Несправна акумуляторна батарея на автомобілі. Маємо таку можливість допомогти людині завести автомобіль і не залишитися у холодний період часу на території без помочі. Також обладнаний службовий автомобіль тросом. Допомагає людину витягти із замету. Або ж не вона не впоралась із керуванням, зʼїхала в кювет.

Дмитро пригадує й екстремальніші випадки.

Дмитро Безносюк, поліцейський офіцер громади:

Коли зверталися родичі. З приводу того, що породіллі мають народити. - Як довезли? - Благополучно довезли. В нас в арсеналі вже є і хлопчик і дівчинка.

Щоб обійняти посаду шерифа, Дмитро пройшов навчання та конкурсний відбір. Умовами для роботи правоохоронця забезпечила громада.

Майя Власюк, заступниця старости ОТГ:

Влада подбала про те, щоб було забезпечена гарна поліецська станція. Саме перебування офіцера громади… Це така робота- круглосуточна як ми кажем. З його появою дійсно люди почали себе почувати безпечніше. Він завжди зі своїми жителями.

Впровадження реформи в регіоні розпочалося півтора року тому. І попри війну, правоохоронцям вдалося її реалізувати. Тож нині кожна ОТГ Вінничини має власного шерифа.

Іван Іщенко, керівник ГУ Національної Поліції у Вінницькій області:

Вони відрізняються від дільничних тим, що вони завжди і постійно: 24/7 знаходяться на території громади. Вони мобільні.. На теперішній час в Вінницькому регіоні працює 80 поліцейських станцій у 63 громадах. Чому у 63 - тому що у деяких громадах вже є по 2-3 станції. І по декілька поліцейських офіцерів громади. У нас працює зараз 119 поліцейських шерифів.

Ще четверо - стануть до роботи у січні.

Іван Іщенко, керівник ГУ Національної Поліції у Вінницькій обл.:

Вони проходять навчання на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Чотири місяці. З допомогою іноземних спеціалістів.

Валерій Клоченко, поліцейський офіцер громади, викладач:

Увага приділяється отриманню знань, що стосується домедичної підготовки… Нам дали такі знання. Ми можемо провести як серцево-легеневу реанімацію, так і провести зупинку кровотечі. В критичній ситуації накласти турнікет.

На думку самих правоохоронців, це одна із найвдаліших реформ у системі МВС. Дмитро каже, - попри зайнятість - роботу він цінує.