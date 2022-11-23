Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання через ракетний тероризм рф, де виступить Зеленський [ Редагувати ]
Ради Безпеки ООН у середу, 23 листопада, проведе термінове засідання щодо України. Воно розпочнеться о 23:00 за київським часом.
Засідання скликають на вимогу України через масовані ракетні удари по Україні 23 листопада. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури - це тероризм, і Україна й надалі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини.
На Радбезі ООН по відеозв'язку виступить президент Зеленський.
Нагадаємо, 23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. За даними Повітряних сил, ворог випустив 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", українське ППО збила 51 ракету.
За даними Нацполіції, 23 листопада російські ракети вбили 6 українців, 36 поранені.
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