Ракети поцілили по Києву та області

У середу, 23 листопада, держава-терорист випустила по об’єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту 70 крилатих ракет. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". 51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет".

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на столицю летіла 31 ракета, 21 збила ППО.