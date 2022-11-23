Внаслідок масованого удару по Україні 23 листопада ракети рашистів влучили по 16 об'єктах інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Загалом по Україні на даний момент ми зафіксували загибель шести наших громадян і 36 отримали поранення. Це що стосується лише обідніх обстрілів ворогом нашої країни.

У Вишгороді на Київщині ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого троє людей загинули, 20 поранені. У Києві загинули три людини.

Нагадаємо, 23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. За даними Повітряних сил, ворог випустив 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", українське ППО збила 51 ракету.