У затриманого президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство рф [ Редагувати ]
Президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв, якого СБУ затримало 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство ще з 2000 року.
Про це свідчать документи, які отримали журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода).
Згідно з витягом з системи АС "Роспаспорт", 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина російської федерації – 18 жовтня 2000 року.
Як з'ясували журналісти, Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина рф. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби.
Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ рф також підтверджує, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.
З часу набуття громадянства рф Богуслаєв не лише був керівником корпорації "Мотор Січ", а й був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, де міг мати доступ до державної таємниці.
Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у "колабораційній діяльності" та "пособництві державі-агресору".
За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил росії.
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