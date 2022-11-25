Сенегал обіграв Катар на чемпіонаті світу з футболу [ Редагувати ]
У першому матчі другого туру групи A чемпіонату світу з футболу Сенегал обіграв збірну господарів чемпіонату Катар з рахунком 3:1.
Перший гол у матчі забив на 41-й хвилині нападник збірної Сенегалу Булайє Діа. Подвоїв перевагу африканської команди нападник Фамара Дьєдіу, який забив головою на 49-й хвилині.
На 79-й хвилині господарі чемпіонату скоротили перевагу Сенегалу - гол забив півзахисник збірної Катару Мохаммед Мунтарі. Це перший гол Катару на ЧС-2022.
Гольовий удар катарців
На 84-й хвилині сенегальці знову збільшили відрив завдяки голу Амаду Бамба Дьєнга.
У першому турі у матчі відкриття Мундіалю збірна Катару з рахунком 0:2 програла Еквадору. Після сьогоднішньої поразки Катар втратив шанси вийти з групи у плей-офф.
Завдяки перемозі Сенегал зрівнявся за очками з Нідерландами та Еквадором, які зіграють між собою матч другого туру (початок - о 18:00).
У п'ятницю, 25 листопада, також відбудуться матчі групи A Нідерланди - Еквадор (18:00) та групи B Англія - США (21:00).
Нагадаємо, сьогодні Іран обіграв Уельс з рахунком 2:0 на ЧС-2022.
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