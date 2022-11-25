Іран обіграв Уельс з рахунком 2:0 на ЧС-2022 [ Редагувати ]
Матч групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі між збірними Ірану та Уельсу закінчився з рахунком 2:0. Це гра другого туру групи B.
М'яч опинився у воротах вже на 15-й хвилині. Неточна горизонтальна передача Коннора Робертса вилилася в контратаку іранців, яку після розіграшу в штрафному завершив прицільним ударом Алі Голізаде. Після консультацій з суддями VAR арбітр зафіксував положення поза грою.
На 85-й хвилині матчу з поля видалили воротаря валлійців Уейн Хеннесі, який збив за межами штрафної гравця збірної Ірану Мехді Таремі. Хеннессі став першим видаленим гравцем ЧС-2022.
Іранський захисник Рузбех Чешмі забив гол на останніх хвилинах доданого часу (90+9). За дві хвилини Рамін Резаян подвоїв перевагу іранської збірної. Він забив на останній хвилині матчу (90+11).
У минулому матчі на чемпіонаті світу зі збірною Англії футболісти Ірану не співали свого гімну перед матчем. Перед матчем з Уельсом збірна Ірану заспівала гімн усім складом.
У турнірній таблиці групи В Іран вийшов на друге місце, випередивши Уельс та США. Американці відстають на два очки перед матчем з Англією. Другий матч групи B між збірними Англії та США відбудеться сьогодні о 21:00.
Сьогодні також грають команди групи A - Катар-Сенегал (15:00) та Нідерланди-Еквадор (18:00).
"Подробиці" опублікували розклад усіх матчів групового етапу чемпіонату світу-2022.
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