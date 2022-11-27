Коста-Рика перемогла Японію на ЧС-2022 з футболу [ Редагувати ]
Збірна Коста-Рики у матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу перемогла Японію (1:0) після стартової поразки 0:7.
Єдиний гол забив гравець збірної Коста-Рики Кайшер Фуллер на 81-й хвилині матчу.
Після матчу Коста-Рика - Японія одразу три збірні (також Іспанія) в групі Е мають по три очки. Єдиною командою без очок є Німеччина, яка матч другого туру проведе проти Іспанії о 21:00.
Турнірна таблиця групи Е
- Іспанія - 3 (1), 7:0
- Японія - 3 очки (2 матчі), 2:2
- Коста-Рика - 3 (2), 1:7
- Німеччина - 0 (1), 1:2
Другий матч цього туру в групі Е між збірними Іспанії та Німеччини відбудеться сьогодні о 21:00.
У четвер, 1 грудня, Японія зіграє з Іспанією (21:00), а Коста-Рика з Німеччиною (21:00).
Раніше "Подробиці" опублікували огляд ЧС-2022 з футболу за 26 листопада та розклад на неділю.
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