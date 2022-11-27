Збірна Коста-Рики у матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу перемогла Японію (1:0) після стартової поразки 0:7.

Єдиний гол забив гравець збірної Коста-Рики Кайшер Фуллер на 81-й хвилині матчу.



Після матчу Коста-Рика - Японія одразу три збірні (також Іспанія) в групі Е мають по три очки. Єдиною командою без очок є Німеччина, яка матч другого туру проведе проти Іспанії о 21:00.

Турнірна таблиця групи Е

Іспанія - 3 (1), 7:0

Японія - 3 очки (2 матчі), 2:2

Коста-Рика - 3 (2), 1:7

Німеччина - 0 (1), 1:2

Другий матч цього туру в групі Е між збірними Іспанії та Німеччини відбудеться сьогодні о 21:00.

У четвер, 1 грудня, Японія зіграє з Іспанією (21:00), а Коста-Рика з Німеччиною (21:00).

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