Попри визволення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує щодня зазнавати обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинули 10 людей.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли.

За даними британської розвідки, місто вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем, які тепер ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів.

"Більшість руйнувань, ймовірно, завдано Херсону в результаті використання Росією реактивних систем залпового вогню, в основному систем БМ-21 "Град", - повідомляють у Міноборони Британії.