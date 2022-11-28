Росіяни вбили ще двох людей у Донецькій області [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
За неділю, 27 листопада російські окупанти вбили двох людей в Донецькій області. Це трапилось під час обстрілу Курахового.
Про це повідомляється в Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Кураховому", - розповів він.
За словами очільника регіону, ще 4 людини в області дістали поранення.
Як додав Кириленко загалом, починаючи з 24 лютого в Донецькій області росіяни вбили 1230 людей, ще 2646 отримали поранення.
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