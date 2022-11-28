Росіяни вбили ще двох людей у Донецькій області Джерело: Слово і Діло

За неділю, 27 листопада російські окупанти вбили двох людей в Донецькій області. Це трапилось під час обстрілу Курахового.

Про це повідомляється в Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Кураховому", - розповів він.

За словами очільника регіону, ще 4 людини в області дістали поранення.

Як додав Кириленко загалом, починаючи з 24 лютого в Донецькій області росіяни вбили 1230 людей, ще 2646 отримали поранення.