Військові розповіли про ганебну схему. як горіхи через офшорні компанії потрапляють на ринки москви, такі як "Фуд сіті", де прибуток отримують приватні компанії кадирова, які потім вбивають українців. А в Україні жодних податків ніхто не платить, і це прикривають корумповані митники.

Зокрема, на відео, військові повідомили: "Вітаємо! Ми - українські воїни. Ми всі добровольці, всі вступили до лав Збройних Сил. У важких випробуваннях відроджується єдність нашого народу. Єдність та незламність! Відроджується Україна.

При цьому лишаються злочинні групи, які продовжують робити схеми, корупцію, контрабанду Зокрема, це стосується контрабанди продуктів харчування. Наведемо приклади.

Митниця у Чернівецькій області. Такий собі Іван Чорній через фіктивні компанії у Болгарії та Молдові постачає продукти до московії, зокрема ягоди та горіхи. Відповіді органи нічого не помічають.

Одеса. Ще один персонаж, Сергій Кравецький, утримує підставну компанію, яка називається "Зам Зам". Але сутність у тому "Зам Зам" фактично належить "дон-дону" кадирову та його найближчому оточенню. Через такі підставні компанії проходить контрабанда харчової продукції через Одеську митницю. Відповідні органи й тут нічого "не помічають".

Звертаємось до відповідних органів. Якщо серед вас є корупціонери - виявіть їх та знешкодьте! Контрабанда в Україні має бути знищена! Корупція має бути знищена! Всі злодії мають бути знешкоджені! А Україна має відродиться".