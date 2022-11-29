"Сили ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24" - Генштаб [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, 28 листопада сили ЗСУ збили два ворожі літаки.
Зберігається загроза ракетних ударів окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.
Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24. Авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.
Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.
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